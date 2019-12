Rio - Um homem, identificado como José Carlos Sales, 57 anos, foi morto a tiros na Av. Jornalista Roberto Marinho, em Jardim Alcântara, São Gonçalo, quando chegava em casa para almoçar. De acordo com informações enviadas ao Whatsapp do DIA (98762-8248), um homem em uma motocicleta teria atirado contra a vítima e fugido do local.

Procurada, a Polícia Militar disse que equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas para ir até a região, e, chegando lá, encontraram o homem morto por pelo menos dois disparos. Ainda segundo a PM, a área foi isolada e o Corpo de Bombeiros e a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) atuam no local.

Os agentes da DH buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o autor do crime. Ainda não há informações sobre a data e local do sepultamento de José.