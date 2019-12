Rio - O Diário Oficial desta segunda-feira (16) publicou a Lei 8651/2019, para detectar paralisia cerebral em recém-nascidos. A sanção pelo governador Wilson Witzel atende ao projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa (Alerj).



Objetivo é que os hospitais e as maternidades públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro façam exames no momento do nascimento e repetidos, no mínimo, de 12 em 12 horas até a saída da maternidade.



O diagnóstico precoce é importante para o tratamento ser iniciado o quanto antes, amenizando os sintomas da encefalopatia crônica não progressiva da infância, mais conhecida como paralisia cerebral.