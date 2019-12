Rio - O presidente da Associação dos Moradores da comunidade do São Carlos foi morto a tiros, nesta segunda-feira, na Rua Santos Rodrigues, no bairro Estácio de Sá, no Centro do Rio. De acordo com informações preliminares, Ricardo Percu, 51, estava em reunião com funcionários em um depósito de gás quando foi abordado por ocupantes em um carro e um deles atirou. Os criminosos fugiram em seguida. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Central da Polícia Militar, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 4º BPM (São Cristóvão) foram verificar uma ocorrência de homicídio. No local, os policiais foram informados de que a vítima teria sido socorrida para o Hospital da PM, onde foi confirmada a morte. A ocorrência foi registrada na 6ª DP (Cidade Nova).

Em nota, a Polícia Civil informou que "de acordo com a Delegacia de Homicídios da capital (DHC), foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Ricardo Percu, de 51 anos, na Rua Santos Rodrigues, no Estácio. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer o fato e as investigações estão em andamento".



Ainda não há informações sobre a data e local de enterro de Ricardo.