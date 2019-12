Witzel inaugura Instituto Penal na Zona Oeste

Rio - O governador Wilson Witzel participou, nesta segunda-feira, da inauguração do Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A unidade prisional com capacidade para 710 presas foi transformada em um grande centro de atendimento a mulheres. Uma escola estadual foi instalada no espaço em parceria com a Secretaria de Educação. O local conta ainda com biblioteca, sala de audiovisual e quadra esportiva. Um salão de beleza, em parceria com a Embelleze, vai oferecer cursos profissionalizantes de cabeleireiro e manicure às detentas.



"Queremos dar dignidade ao preso e suas famílias. O interno precisa sair melhor do que entrou. E para isso tem que haver estrutura, espaço para educação, para formação, para a recuperação. Sem estruturas dignas não teremos um sistema penitenciário com condições de recuperar aqueles que ingressam neste sistema", disse o governador.



A unidade prisional também vai cuidar da saúde das internas. No ambulatório do instituto, as apenadas terão acesso a atendimento ginecológico e ao apoio de assistentes sociais. O serviço médico oferecido é uma parceria com a Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde, por meio da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), que prevê a inclusão da população penitenciária no Sistema Único de Saúde (SUS).



"Esta é mais uma entrega importante para as pessoas que estão privadas de liberdade. Estamos avançando em diversos eixos", afirmou o secretário de Administração Penitenciária, Alexandre Azevedo de Jesus.



Na ocasião, houve uma apresentação do Grupamento de Operações com Cães (GOC) da Seap, que são treinados para identificar celulares que entram irregularmente nas unidades prisionais, além da entrega simbólica de pistolas para inspetores penitenciários.



O Educandário

O antigo Educandário Santo Expedito, que abrigava menores infratores, foi desativado em julho por determinação judicial. Após reformas, passará a receber um número restrito de detentas. O Instituto Penal Santo Expedito está localizado ao lado da Penitenciária Talavera Bruce. Em breve, as unidades serão interligadas.



Os secretários de Estado de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro Otsuka Nunes; de Educação, Pedro Fernandes; de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros; de Vitimados, Tenente-Coronel PM Priscilla Azevedo; de Governo, Cleiton Rodrigues; da Polícia Militar, Cel PM Rogério Figueredo de Lacerda; a Desembargadora Maria Angélica Guedes; e o juiz da Vara de Execuções Penais (VEP), Rafael Estrella, também participaram da solenidade.