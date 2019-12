Rio - Um incêndio em uma cobertura do Condomínio do Edifício Eugênio Luiz, entre as ruas Dois de Dezembro e Bento Lisboa, assustou moradores do Catete e do Flamengo, na Zona Sul do Rio, na tarde desta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h e, segundo a corporação, ninguém ficou ferido. Às 15h o fogo já havia sido controlado.

Nas redes sociais, moradores contaram que o fogo teria sido causado por um curto-circuito e começou depois que a proprietária do apartamento saiu para levar os filhos no colégio. Ainda segundo os comentários, dez gatos que estavam na cobertura teriam morrido.

"Que triste, 10 gatinhos mortos. Que Deus conforte a família", comentou uma internauta. "Meu Deus que coisa triste", comentou outra. "Explosões e fogo muito alto, os bombeiros trabalharam a tarde toda", comentou uma terceira pessoa.