Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam, nesta segunda-feira, um homem condenado por roubo e tráfico de drogas, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Bruce Lopes da Rocha, conhecido como BC, também era investigado por roubos a residências e a estabelecimentos comerciais.



Segundo a Polícia Civil, Bruce é um dos autores do roubo a residência de um comerciante, em setembro deste ano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No dia do crime, agentes prenderam um dos autores, identificado como Marcus Vinícius Baptista de Assis, vulgo Susto. O preso será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecera à disposição da justiça.