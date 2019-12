Rio - O governador do Rio, Wilson Witzel, reforçou nesta terça-feira que manterá a política de segurança pública adotada em seu governo para o próximo ano. O chefe do executivo recebeu pela manhã a imprensa para apresentar um balanço de seu primeiro ano de governo e disse, que além do tráfico de drogas e armas, irá continuar combatendo as milícias, a quem ele tratou como ‘máfia’.



“Milícia, traduzindo para a linguagem forense, é máfia. A máfia age de forma subliminar. Ela age de forma não ostensiva e, inclusive, com cooptação de agente do estado”



Witzel diz que para agir contra a milícia foi preciso criar um departamento de combate à lavagem de dinheiro. De janeiro a novembro deste ano a polícia do Rio prendeu 377 milicianos em todo o Estado. Para o governador, esse número é considerado histórico em sua primeira gestão.



O governador apresentou no Palácio Guanabara o balanço do primeiro ano de governo.



Angra dos Reis terá UPPs



No próximo dia 23, Witzel irá se reunir com o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, e irá propor a criação de três Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), na cidade da Costa Verde. A decisão foi tomada por conta dos últimos incidentes criminosos na região.



“Nós estamos atentos a situação. Aquela região foi conquistada pelo crime organizado porque é uma região que facilita a entrada de armas e drogas pela baía. E, a situação, realmente, naqueles morros é muito delicada. Então eu conversei com o comandante Figueiredo e pedi a ele propostas e sugeri que nós iniciássemos três UPPs na região”.



Programa para sonegação de ICMS



Witzel também anunciou para o próximo ano um programa para combater a sonegação de o imposto sobre serviços (ICMS) estadual.



"Para diminuir esse prejuízo, a partir do ano que vem vamos implantar um modelo eletrônico de pagamento, já em estudo na Secretaria de Fazenda. Queremos alargar a base de pagamento do ICMS. Hoje”.



O governador não descartou a possibilidade de venda da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).

Investimento em Turismo e agricultura

Cerca de R$ 200 milhões serão investidos, em 2020, nos setores de turismo e agricultura, R$ 100 milhões para cada.

Por conta da decaída no Pré-sal, o governador explica que: "O Rio precisa estar preparado para que outras fatias do PIB possam sustentar a economia do estado".

Sobre o turismo, p governador disse que: "Houve um aumento de 22% no número de diárias em hotéis do Rio. Queremos trazer mais paulistas, mineiros e goianos para o nosso Estado".

Sobre o governo Bolsonaro

Durante o encontro com jornalistas, Witzel falou sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro e disse estar decepcionado com a atuação dele na presidência.



"Evidente que o Bolsonaro não se preparou. Você não consegue conversar com ele sobre economia. Quando quero me dirigir ao governo federal, eu converso com o 'Posto Ipiranga' - apelido dado por Bolsonaro ao ministro Paulo Guedes - e resolvo".