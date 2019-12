Para atualizar a infraestrutura

Ainfraestrutura é de suma importância para qualquer sistema. Apesar de invisível aos olhos da maioria, sem ela, qualquer sistema falha. E como é de praxe com a evolução da tecnologia, a infraestrutura precisa ser atualizada. Não é a toa que a Naturgy, distribuidora de gás natural do Rio de Janeiro, investiu R$ 16 milhões em melhorias na sua rede de distribuição em 2019.

No total, 20 quilômetros da rede foram renovadas, em bairros das zonas Norte, Sul e Centro. Segundo André Otoni, responsável por Operações - Zona Metropolitana da Naturgy, as obras visam modernizar o sistema de distribuição de gás natural da Cidade do Rio de Janeiro.

"As obras de renovação das redes são feitas com base em estudos técnicos feitos nos últimos 10 anos, através de inspeções recorrentes e da atividade de detecção preventiva", esclareceu o executivo.

As mudanças, consistem na troca das tubulações de baixa pressão por redes mais modernas e tecnológicas, feitas de polietileno de alta densidade, que garantem maior resistência, durabilidade, vedação e impermeabilidade, além de outras vantagens.

Os novo materiais elevam o padrão de qualidade e das rigorosas normas técnicas de segurança para distribuição de gás natural canalizado. Com isso, o sistema fica ainda mais seguro.