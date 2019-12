Casamento surpresa

Dayany dos Santos e o soldado Paulo Charlinton, juntos há dez meses, tiraram a sorte grande. 'Grávidos' de oito meses de Lunna, eles só descobriram que tinham sido sorteados quando estavam no cartório para o casamento civil. A dupla não esconde a ansiedade. "Foi uma sensação incrível a prova do vestido. E, no momento do ensaio, eu pude ter a sensação de como seria se eu realmente fosse casar", contou Dayany.