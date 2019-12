De acordo com o vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, César Marques Carvalho, quase todo o dinheiro necessário para o pagamento dos terceirizados das OSs já foi arrestado da prefeitura. No entanto, o pagamento só deve cair na conta das organizações hoje.

"Caso os salários sejam depositados, a previsão é que a greve termine", disse José Moraes, advogado dos profissionais de Saúde.

Durante a audiência no TRT, o procurador do Município do Rio Dárcio Farias argumentou que os arrestos parariam a cidade em outras áreas, como limpeza e educação. Ele pediu, então, a liberação de uma receita de R$ 200 milhões, com cifra carimbada para a Saúde, que teria entrado nos últimos dias. A decisão precisa ser aprovada pela Justiça.