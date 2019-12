Rio - Um homem identificado como Adauto Silva, de 27 anos, morreu nesta quarta-feira, em um acidente envolvendo uma moto e um ônibus. A colisão aconteceu na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 5h28. A vítima morreu no local e ninguém do ônibus ficou ferido. O Dia tenta contato com a empresa do ônibus envolvido no acidente.