Rio - Três homens foram presos, nesta quarta-feira, durante uma operação da Polícia Militar na comunidade Vila Vintém, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. A ação do 14ºBPM (Bangu) resultou também na apreensão de alguns materiais com os suspeitos.

Uma pistola, uma granada e dois rádios comunicadores foram apreendidos pela PM. A corporação também informou que não houve feridos nesta operação. Por volta das 7h, moradores relataram, nas redes sociais, que um blindado circulava pela comunidade.