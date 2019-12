Rio - Servidores do município protestam, desde a manhã desta quarta-feira, em frente à Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, contra o atraso do salário. Trabalhadores de diversas áreas como Educação e Saúde se reúnem para cobrar o pagamento da 2ª parcela do 13º salário que seria quitado nesta terça-feira.

Galeria de Fotos Servidores protestam em frente à sede da prefeitura, na Cidade Nova, no centro do Rio por pagamento de salários Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Servidores protestam em frente à sede da prefeitura, na Cidade Nova, no centro do Rio por pagamento de salários Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Servidores protestam em frente à sede da prefeitura, na Cidade Nova, no centro do Rio por pagamento de salários Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Servidores protestam em frente à sede da prefeitura, na Cidade Nova, no centro do Rio por pagamento de salários Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Servidores protestam em frente à sede da prefeitura, na Cidade Nova, no centro do Rio por pagamento de salários Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Servidores protestam em frente à sede da prefeitura, na Cidade Nova, no centro do Rio por pagamento de salários Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Servidores protestam em frente à sede da prefeitura, na Cidade Nova, no centro do Rio por pagamento de salários Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

A convocação para o ato foi feita pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe). A greve na Saúde continua afetando o funcionamento de algumas unidades do Rio, onde os funcionários estão sem receber integralmente.

Em nota, a Prefeitura informou que "depois dos recursos bloqueados, o repasse às OSs é feito pelo Tribunal Regional do Trabalho". Ainda de acordo com o município, "com os valores já repassados pelo TRT, todos os salários de outubro que ainda estavam em aberto estarão quitados até o fim do dia de hoje. Parte das OS também quitou os salários de novembro e o restante aguarda o repasse do TRT".