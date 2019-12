Rio - A Comlurb prepara mudanças para coletas domiciliar e seletiva no período de Natal e Ano Novo. Na Zona Norte, Zona Portuária, Centro, Zona Oeste, incluindo Barra da Tijuca, que têm coleta domiciliar noturna nos dias 24 e 31 (terças-feiras), será antecipada para às 15h.



Nos bairros da Zona Sul e alguns da Zona Norte, como Rio Comprido, São Cristóvão, Tijuca e Vila Isabel, a coleta domiciliar noturna dos dias 24 e 31 será antecipada para os dias 23 e 30. E a coleta dos dias 23 e 30 será antecipada para os domingos, dias 22 e 29.



A coleta seletiva noturna na Zona Sul nos dias 24 e 31 (será antecipada para os dias 23 e 30 no mesmo horário. No restante da cidade permanece nos mesmo dias, com antecipação de horário para as 15h.



Também na Zona Sul, a coleta noturna dos dias 23 e 30/12 será antecipada para os dias 22 e 29/12 no mesmo horário. No restante da cidade permanece normal.