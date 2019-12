Chuva chega ao Rio na noite desta quarta-feira

Rio - Após calorão no Rio no início da semana, o tempo na cidade vai mudar. De acordo com o Alerta Rio, há previsão de pancadas de chuva para o fim da noite desta quarta-feira. Às 12h15, o Rio entrou em estágio de mobilização, devido à possibilidade de chuva forte nas próximas horas. Ainda segundo informações do sistema da prefeitura, em alguns pontos da cidade como Barra da Tijuca, Centro e Rocinha, já chove.

Apesar da chuva de hoje, as temperaturas vão continuar altas. Nesta quarta, a temperatura mínima prevista foi de 22ºC e máxima de 32ºC. Na quinta-feira os termômetros atingem a máxima de 30ºC e mínima de 21ºC. O dia terá sol com muitas nuvens e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.



Na sexta-feira e no fim de semana, também há previsão de chuva.