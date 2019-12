Polícia procura jovens desaparecidos; corpos estariam na Caixa d'Água

Rio - A Polícia Civil realizou uma operação, nesta quarta-feira, em busca de três jovens que desapareceram na última quinta-feira (12) após saírem de casa, um conjunto residencial perto do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, para vender um filhote de pitbull que anunciaram pela internet. De acordo com denúncias, os corpos de Rudson Romão Araújo da Silva, de 23 anos, João Vitor Jesus dos Santos, de 15 anos, e Ronaldo Rosa Santos, de 16 anos, estariam no Morro da Caixa d'Água, em Piedade. No entanto, segundo a instituição, nenhum deles foi encontrado na região.

Segundo informações divulgadas pelo G1, no dia do desaparecimento, os jovens foram de carro até Manguinhos, para pegar o cachorro na casa da tia de Rudson. Depois, seguiriam para Piedade, mas sumiram no caminho. Posteriormente, a família diz que recebeu informações de que os jovens foram abordados por milicianos próximo ao Morro da Caixa d’Água.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) realizaram uma operação, nesta tarde, no Morro da Caixa D'água, mas não encontraram os corpos. As diligências continuam em busca das vítimas".