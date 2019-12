Funcionários públicos municipais e terceirizados de diferentes áreas fizeram ontem um protesto em frente à sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, contra o atraso no pagamento dos salários. Usando narizes de palhaço, os servidores gritaram palavras de ordem e adaptaram trechos da Bíblia em cartazes para criticar o prefeito Marcelo Crivella.

Para o diretor do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe), Luciano Barboza, a categoria também foi desrespeitada pela decisão da prefeitura de suspender pagamentos e, por isso, se uniu à manifestação, organizada por servidores da Saúde.

"Já cumprimos o ano letivo e somos surpreendidos com o não pagamento da segunda parcela do 13º", disse Barboza. "A gente sente como um cuspe na cara. A gente fez o nosso trabalho e o poder Executivo não cumpre a sua tarefa de pagar em dia os servidores", acrescentou o diretor do Sepe.

"É uma crise artificial causada pela má gestão administrativa do prefeito. O secretário municipal de Fazenda afirma que não há crise e que a Saúde representa uma parcela mínima no caixa. Mesmo assim, suspendem todos os pagamentos. Estão batendo cabeça e desrespeitando o cidadão", disse Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.