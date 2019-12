Rio - Um policial militar foi baleado, no fim da noite desta quarta-feira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado. O caso aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), na altura do bairro Coelho, e envolveu o sargento Araújo. Ainda não há informações sobre as circunstâncias em que ele foi ferido.

De acordo com a PM, o policial, lotado no 7º BPM (São Gonçalo), foi atingido por um tiro na barriga, que saiu de seu corpo. Ele foi socorrido no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, fez exames e já teve alta.

Depois que o sargento foi baleado, agentes do 7º BPM saíram a procura dos responsáveis pelo crime e prendeu um dos suspeitos. Ele estava escondido em uma rede de esgoto da região.