Caminhão tomba em acesso à BR-101 e complica saída de São Gonçalo

Rio - Um caminhão tombou num importante trecho de quem deixa São Gonçalo para acessar a BR-101, sentido Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira. O veículo fazia a curva na alça de acesso à rodovia quando virou. O trânsito é complicado na região, já que o local do acidente foi bloqueado ao tráfego. Não há informações de feridos.

De acordo acordo com a Autopista Fluminense, que administra a rodovia, o congestionamento no trecho do tombamento, no entorno do São Gonçalo Shopping, é de cinco quilômetros. Os motoristas devem pegar o retorno seguinte, no bairro do Gradim, para acessarem a BR-101.

Equipes da Autopista trabalham no local para destombar o caminhão e liberar o trecho. O veículo transportava sucatas, que se espalhou no canteiro da pista. Além da retenção neste trecho, quem segue no sentido Rio também encontra lentidão entre os quilômetros 316 e 322, na altura da Avenida do Contorno. No sentido Espírito Santo, o fluxo segue normal.