Sindicato dos Médicos do Rio espera que 100% do efetivo retome trabalho na sexta-feira

Rio - O presidente do Sindicato dos Médicos do Rio, Alexandre Telles, espera que todos os médicos terceirizados da Rede Municipal de Saúde recebam os salários devidos até o fim desta quinta-feira e que 100% do efetivo retome o trabalho na sexta-feira. Uma Assembleia Geral está marcada para 17h na sede do Sinmed-RJ, no Centro do Rio, para deliberação sobre a greve.

"Há diversos pagamentos encaminhados nas OSs para pagamentos de salário ao longo desta quinta-feira. Se esses pagamentos se concretizarem, a Assembleia deve encaminhar para o fim da greve", diz Telles.

O fim da greve ocorrerá com a quitação dos salários devidos de outubro, novembro e a primeira parcela do décimo terceiro. "É o caso do Hospital Municipal Evandro Freira, que está com 100% do efetivo desde o plantão noturno de quarta-feira porque o que estava em atraso foi quitado", acrescenta o presidente do Sinmed-RJ.

Dinheiro federal antecipado