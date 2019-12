Vídeo: homem é baleado durante assalto em Bangu

Rio - Um homem foi baleado, na tarde desta quarta-feira, durante um assalto em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Ele, que não teve a identificação revelada, estava de carro pela Avenida Santa Cruz, quando foi abordado por volta das 13h30 por um bandido armado, que estava a pé. Ele reagiu, quando foi atingido no braço.

Uma câmera de segurança da região flagrou o assalto. Nas imagens, é possível ver quando a vítima é abordada. Ela tenta avançar com o carro, mas bate com o que está a sua frente. Motoristas e algumas pessoas que estão próximas percebem o crime e começam a correr.



Homem é baleado durante assalto em Bangu



SAIBA + EM https://t.co/1ruzodiNwt pic.twitter.com/G0OgBrIqnn — Jornal O Dia (@jornalodia) December 19, 2019

Depois de ser baleado, o homem deixa seu carro, e procura ajuda em um estabelecimento da região. De acordo com a Polícia Militar, ele foi socorrido por agentes do 14º BPM (Bangu) no Hospital Geral do Exército, em Deodoro, ainda na Zona Oeste. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

O caso é investigado pela 34ª DP (Bangu).