Rio+Seguro chega a Campo Grande e Jacarepaguá em 2020

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) vai apresentar, na tarde desta quinta-feira, o projeto de expansão do Rio+Seguro para os bairros de Campo Grande e Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, previsto para iniciar em 2020. O anúncio ocorrerá no evento que fará um balanço dos dois anos do programa.

O Rio+Seguro foi lançado em dezembro de 2017 pela Prefeitura e começou pelos bairros de Copacabana e Leme, com reforço de guardas municipais e policiais militares. Eles são contratados na folga pelo governo municipal e fazem patrulhamento diário nas regiões atingidas. Em julho deste ano, o programa foi expandido para a Cidade Universitária da UFRJ (Fundão), na Zona Norte.