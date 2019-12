Polícia e MP fazem operação contra transporte de aplicativo pirata em Rio das Pedras

Rio - A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e o Ministério Público do Rio (MPRJ), através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriram, nesta quinta-feira, mandados de busca e apreensão em contra proprietários do aplicativo RP Drive. Os sócios da empresa são investigados por suposta exploração de transporte de passageiros por aplicativos na comunidade de Rio das Pedras, em Jacarepaguá.

As investigações começaram após denúncias de que a exploração do serviço de transporte ilegal na localidade seria realizado pela milícia de Rio das Pedras. A apuração, que segue em andamento, tem como objetivo a busca de informações que possam confirmar a ligação da empresa com o grupo criminoso.

Segundo os agentes, os documentos apreendidos serão analisados visando identificar a engenharia financeira da quadrilha e a exploração de atividades supostamente lícitas usando sócios ocultos de empresas ligadas à organização criminosa.