Bolsonaro responde sobre operação contra Flávio insinuando participação de Witzel

Jair Bolsonaro respondeu com insinuações sobre o governador Wilson Witzel (PSC) ao ser questionado, nesta quinta-feira,



Questionado se o MPRJ persegue Flávio, o presidente respondeu: "Vocês sabem o caso do Witzel, foi amplamente divulgado aí, inteligência levantou, já foi gravado conversa entre dois marginais citando meu nome para dizer que eu sou miliciano. Armaram". O presidente não deixou claro sobre qual levantamento de "inteligência" se referia.



As primeiras declarações de Bolsonaro sobre a ação foram feitas em frente ao Palácio do Alvorada. "Pergunta para o advogado", afirmou Bolsonaro, ao ser questionado sobre o caso. "Eu respondo por mim", disse, minutos depois. Brasília - O presidenterespondeu com insinuações sobre o governadorao ser questionado, nesta quinta-feira, sobre a operação do Ministério Público do Rio (MPRJ) em endereços do senador Flávio Bolsonaro, o "filho 01", e de seus assessores Questionado se opersegue Flávio, o presidente respondeu: "Vocês sabem o caso do Witzel, foi amplamente divulgado aí, inteligência levantou, já foi gravado conversa entre dois marginais citando meu nome para dizer que eu sou miliciano. Armaram". O presidente não deixou claro sobre qual levantamento de "inteligência" se referia.As primeiras declarações de Bolsonaro sobre a ação foram feitas em frente ao Palácio do Alvorada. "Pergunta para o advogado", afirmou Bolsonaro, ao ser questionado sobre o caso. "Eu respondo por mim", disse, minutos depois.

LEIA MAIS! Policial investigado pagou prestação de imóvel para Flávio Bolsonaro



O presidente afirmou que já foi injustamente acusado de crimes de racismo e ambiental. "Vamos falar do meu caso? Eu respondi por racismo por três anos, vocês todos desceram a pancada em mim. Chegou-se a conclusão que a fita foi editada", disse. O presidente afirmou que já foi injustamente acusado de crimes de racismo e ambiental. "Vamos falar do meu caso? Eu respondi por racismo por três anos, vocês todos desceram a pancada em mim. Chegou-se a conclusão que a fita foi editada", disse.

O presidente voltou a declarar que não tem relação com o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (Psol-RJ) e do motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018.



"Ainda querem achar que eu estou no caso Marielle, uma quarta-feira, onde 40 minutos depois da ligação do porteiro, que não foi para minha casa, eu estava em Brasília. Não estava lá", afirmou.

LEIA MAIS! Antes de Queiroz, ex-chefe de gabinete de Flávio comandou 'rachadinhas', diz MP



Na sequência, Bolsonaro disse que se alguém quisesse matar a vereadora, não estaria no local do crime. "Se alguém tivesse matado Marielle, vamos supor que o 'João' quisesse matar a Marielle no Rio, ele ia estar em Roraima naquele dia para dizer que não estava lá, pô", afirmou.



O presidente disse que se reuniu com Frederick Wassef, advogado de Flávio, horas após a operação. "Ele é meu advogado no caso Adélio", disse. Na sequência, Bolsonaro disse que se alguém quisesse matar a vereadora, não estaria no local do crime. "Se alguém tivesse matado Marielle, vamos supor que o 'João' quisesse matar a Marielle no Rio, ele ia estar em Roraima naquele dia para dizer que não estava lá, pô", afirmou.O presidente disse que se reuniu com, advogado de Flávio, horas após a operação. "Ele é meu advogado no caso Adélio", disse.

Operação da PF

O MPRJ realizou nesta quarta, uma operação de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Flávio Bolsonaro, seus ex-assessores, entre eles Fabrício Queiroz e parentes da ex-mulher do presidente, Ana Cristina Siqueira Valle.



As buscas aconteceram em endereços da capital e em Resende, no Sul Fluminense. A operação se deu no âmbito da investigação que apura suposto esquema de lavagem de dinheiro e peculato no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) quando ele era deputado estadual.



À reportagem, o advogado de Flávio, Frederick Wassef, afirmou que uma loja de chocolates do senador foi alvo da operação. "Invadiram a empresa do meu cliente, mas certamente não vão encontrar nada, simplesmente porque não existe nada que o comprometa. Vão pegar documentos, informações do dia a dia de uma empresa de chocolates, nada mais", declarou.