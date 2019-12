Rio - A Polícia Militar faz, nesta quinta-feira uma grande operação envolvendo cinco batalhões da Baixada Fluminense. Desde as primeiras horas da manhã, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias), 20º BPM (Mesquita), 21º BPM (São João de Meriti), 24º BPM (Queimados) e 39º BPM (Belford Roxo) estão nas comunidades Colejão e Parque Floresta, em Belford Roxo.

Ação acontece em duas comunidades de Belford Roxo - Divulgação / Polícia Militar Até o momento, dois suspeitos foram baleados, um em cada comunidade. Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, uma pistola 40, dois radiotransmissores e drogas.

O baleado no Colejão foi socorrido na Unidade Mista de Saúde do bairro Lote XV. Já o ferido no Parque Floresta foi levado ao Hospital Municipal de Belford Roxo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.