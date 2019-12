MPF pede a paralisação parcial de atividades da Reduc até que haja regularização de emissão de efluentes

Rio - O Ministério Público Federal (MPF) na Baixada Fluminense propôs ação civil pública contra a Petrobras, o Instituto Estadual do Ambiente e o Estado para garantir o cumprimento de obrigações socioambientais por parte da Refinaria Duque de Caxias (Reduc). A ação pede a paralisação parcial das atividades de refinaria até que haja uma regularização da emissão de efluentes no Rio Iguaçu e na Baía de Guanabara.

Em caráter subsidiário, o órgão pede a redução do lançamento de efluentes e a adequação da atividade produtiva no prazo de 30 dias. A ação solicita ainda a adoção de plano emergencial para o cumprimento de diversas ações que a empresa deveria ter adotado no termo de ajustamento de conduta (TAC) que firmou com o Poder Público em 2011. O TAC se encerrou em 2017 sem o cumprimento de medidas que seriam fundamentais, na visão do MPF, para uma proteção efetiva do meio ambiente.



Para o órgão, a assinatura de acordos da empresa com o INEA e o Estado do Rio de Janeiro vem servindo ao adiamento de cumprimento de obrigações por parte da empresa. "Verifica-se que a postergação indefinida do cumprimento de obrigações essenciais acaba por legitimar a violação, em larga escala, de princípios constitucionais ambientais e de toda a legislação correlata", afirma o procurador da República Julio José Araujo Junior, que assina a peça. Por essa razão, o MPF requer que os órgãos deixem de realizarem compromissos desse tipo e passem a exigir a imediata adoção de medidas para o correto funcionamento da refinaria.



A ação pede, ainda, o reconhecimento da responsabilidade civil dos três réus e a adoção de medidas de reparação. A Petrobras deverá reparar os danos causados ao meio ambiente e à saúde da população, por meio de investimentos em projetos socioambientais no valor de R$ 50 milhões, a serem estabelecidos em conjunto com a população local, com participação obrigatória do MPF.

Já o INEA e o Estado devem reparar os danos causados pela omissão na fiscalização, por meio do aporte de recursos para a implantação de projetos destinados ao tratamento de saúde da população afetada. Além disso, os três réus deverão reparar os danos morais coletivos causados à população, em conjunto com o INEA e o Estado do Rio de Janeiro. No valor de R$ 40 milhões.



A apuração do MPF em três inquéritos civis apontou a existência de problemas no licenciamento da refinaria e constante despejo de substâncias tóxicas na Baía de Guanabara e seus corpos hídricos adjacentes, com fortes impactos na biodiversidade local.