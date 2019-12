Rio - Onze militares do Batalhão de Choque (BPChq) oficializaram o casamento civil e religioso, na noite desta quarta-feira, em uma grande cerimônia no Cristo Redentor. A missa foi celebrada pelo reitor do santuário, padre Omar Raposo.

Assista ao vídeo!

Policiais do Choque têm casamento coletivo no Cristo Redentor. #ODia



Crédito: Divulgação / Polícia Militar pic.twitter.com/v4KaIDFgiM — Jornal O Dia (@jornalodia) December 19, 2019

O evento fez parte de um projeto comunitário promovido pela corporação, que sorteou casais hipossuficientes — sem condições de arcar com uma grande celebração.Houve ainda uma recepção no Alto da Boa Vista.