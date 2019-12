Programa de aceleração ajuda empresas a crescerem 70% em 2019

Rio - Aumentar a receita do negócio em 70% só em 2019. O que poderia ser um sonho virou realidade para as 15 empresas que participaram da segunda edição do brMalls Partners, maior programa de aceleração do varejo do país. O resultado veio depois de sete meses recebendo mentoria de especialistas em gestão e assessoria direta de executivos com larga experiência no setor. O crescimento das empresas também contribuiu com a criação de 846 novas vagas de emprego, um aumento de 46% no número de funcionários registrados pelas marcas antes do programa desenvolvido pela brMalls em parceria com a Endeavor.



Comparado com a primeira edição do brMalls Partners, o avanço esse ano foi, de fato, impressionante. Em 2018 o aumento na receita das empresas selecionadas pelo programa ficou em 33%, enquanto o crescimento no número de vagas chegou a 14%.



"É um sentimento de realização e de gratidão muito grande poder entender de perto o dia a dia do nosso principal cliente, o lojista. Estar presente nas dores da marca nos desenvolve e foi um desafio para o nosso time acompanhar essa jornada que nos mostra o quanto podemos impactar o ecossistema do varejo", avaliou Jini Nogueira, Diretora Comercial da brMalls.



Para cada dor uma solução. Foi com essa máxima que as empresas dos segmentos de moda, beleza, calçados, produtos orgânicos, entretenimento infantil, chás e de chocolates apresentaram suas dúvidas e problemas para os 36 mentores padrinhos da Endeavor, diretores e empresários de grandes marcas varejistas consolidadas no mercado e que também enfrentaram as mesmas dificuldades dos lojistas participantes do brMalls Partners. Executivos como Antônio Carlos Pipponzi, Presidente do Conselho da Raia Drogasil; Juliana Rozenbaum, Membro do Conselho da Arezzo&Co, Loja Renner; Jae Ho Lee, Sócio-fundador do Grupo Ornatus, Dorival Oliveira, Vice Presidente de Desenvolvimento do McDonald’s Brasil; e Gustavo Fehlberg, Diretor do Burger King Brasil, lembraram as barreiras e obstáculos que tiveram que superar.



"Os empreendedores são capazes de transformar o Brasil. Cada um tem o potencial para se desenvolver e, em rede, compartilhar informações, contribuindo para uma economia colaborativa e sustentável", avaliou Camila Junqueira, diretora geral da Endeavor.



"A melhor parte do programa foi ouvir as verdades e as dores dos executivos que são reconhecidos no mercado. Me inspirei bastante com os desafios e dificuldades contadas por eles", revela Raul Matos, da Biscoitê – boutique de biscoitos e chocolates finos que conta com um plano de expansão audacioso de passar das atuais 21 operações para 200 em cinco anos. E essa troca de experiência entre grandes nomes do varejo nacional e marcas em aceleração despertaram o compromisso de multiplicar os ensinamentos aprendidos no programa. "Podemos retribuir como empresa e ajudar a receber outras para trocar experiência com quem tem os mesmos sonhos que nós", completa Raul.

Os resultados positivos do brMalls Partners reforçam mais uma vez a importância das conexões entre ecossistemas de varejo e de redes de empreendedorismo para geração de valor, criação de novas soluções e melhores oportunidades. "Acreditamos que essas conexões são vitais para o futuro do varejo. E com projeções mais animadoras para os próximos anos, a companhia já conta com a terceira edição do programa para 2020", confirma Jini.



As empresas participantes 2019:



Bio Mundo (BSB), Barbearia Corleone (SP); Biscoitê (SP); CEP Varizes (MG); Dengo (SP); Garage Rio (RJ); Curumim (SP); Haight (RJ); Insider Store (SP); Itzza (SP); Moncloa (PR); Mundo do Cabeleireiro (PE); Noha Shoes (PE); Pantys (SP); Roval Farma (PE).