Operação prende integrantes de quadrilha que fraudou seguro-desemprego em mais de R$ 1 milhão

Rio - Agentes da 66ª DP (Piabetá) prenderam, na manhã desta quinta feira, Flávio dos Santos e Gabriel Gomes de Andrade, ambos de 24 anos. De acordo com as investigações, a dupla atuava como agenciadores em um esquema de fraudes contra o Ministério do Trabalho, arregimentando pessoas para receberem o seguro-desemprego, acarretando um prejuízo de cerca de R$ 1 milhão aos cofres públicos.

Contra os dois havia mandados de prisão preventiva, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal de São João de Meriti, pelos crimes de estelionato e associação criminosa.



Segundo a Polícia Civil, a líder do grupo e mentora do esquema criminoso, Michelle Oliveira de Souza, que se encontra presa, trabalhava em um escritório de contabilidade e inseria no sistema do Ministério do Trabalho dados dos arregimentados, como se estivessem empregados em determinada firma. Em seguida, ela os demitia e os habilitava a receber o valor do seguro desemprego - seis prestações no valor unitário de cerca de R$ 1,7 mil.



A investigação identificou 174 pessoas envolvidas no esquema, todas indiciadas no inquérito policial instaurado, sendo que os líderes do grupo e os agenciadores tiveram a prisão preventiva decretada, originando a expedição de 13 mandados de prisão preventiva, dos quais 10 já foram cumpridos.



Além dos crimes de estelionato e associação criminosa, foram também investigados os crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A operação recebeu o nome de Hefesto, que é o deus grego do trabalho, filho de Zeus e Hera.