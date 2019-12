Sede o Iphan começa a ser restaurada neste mês

O prédio abriga a Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), órgão responsável pela fiscalização, preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial do país, passará a ser restaurado pela Concrejato Engenharia.



A empresa será a responsável por todo o processo de reforma das fachadas, esquadrias, bens integrados, pinturas parietais, modernização de elevadores, reforço estrutural, execução de instalações prediais e iluminação do prédio.



Esta será a maior intervenção em 111 anos da edificação, que soma 3.000m² de área construída na Avenida Rio Branco, uma das mais importantes da cidade e foi tombada pelo patrimônio histórico nacional em 1978, sendo considerada uma das mais requintadas de sua época. O local é sede do instituto desde 1986.



“Realizaremos diversos testes e estudos para preservar a integridade do imóvel tombado que possibilitará a aplicação da melhor técnica de restauro e, assim, adequar o prédio para suas novas funções. Podemos ultrapassar até 50 pessoas envolvidas diretamente, e outras 50 indiretamente, somente nesta restauração nos períodos com maior concentração de serviços”, explica Fabricio Rocha, Superintendente Operacional da Concrejato Engenharia.

A restauração terá um investimento de aproximadamente R$ 13 milhões e será financiada com os recursos do Fundo da Defesa de Direitos Difusos, do Programa de Trabalho da Justiça, Cidadania e Segurança Pública, que prevê investimentos até o ano de 2021 em obras de restauração e requalificação dos edifícios, incluindo reparos de infraestrutura, reforço de segurança contra incêndio e outras melhorias.