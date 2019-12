MPRJ obtém decisão para que prefeitura do Rio desocupe prédios irregulares na Muzema

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (GAEMA/MPRJ), obteve na Justiça, nesta quinta-feira, decisão favorável à ação civil pública movida contra o município do Rio para que os prédios da Muzema, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, sejam desocupados. Decisão determina que o município promova a desocupação, inicialmente voluntária, dando-se o prazo de 30 dias, promovendo o cadastramento daqueles que necessitarão do aluguel social na Secretaria de Habitação da Prefeitura.

No caso de não cumprimento da desocupação voluntária no prazo, fica determinado que o município promova a desocupação forçada, atentando-se ao devido processo legal, em prazo não superior a 60 dias, dos imóveis na localidade, igualmente observando a questão do reassentamento e a devida assistência social.

A prefeitura também terá que colocar placas, avisos e faixas por toda a ocupação, anunciando que se trata de ocupação irregular, alertando futuros adquirentes, para salvaguardar a vida e o bem-estar dos cidadãos, bem como a ordem urbanística, afixando, também, placa indicando a existência da presente demanda judicial, com o número do processo. Em caso de descumprimento, terá multa diária de R$ 15 mil.



Tragédia em abril

No dia 12 de abril de 2019 ocorreu a morte de 24 pessoas na mesma comunidade, com o desabamento de dois edifícios irregulares, distantes menos de 400 metros do local dos fatos tratados na ACP, onde podem ser verificados deslizamentos de terras e rolamento de enormes pedras nos fundos das edificações informais.