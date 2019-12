Gilmar pede informações ao MP e TJ sobre investigação que mira Flávio Bolsonaro

Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira, pedir "com urgência" informações ao Ministério Público do Rio (MPRJ) e ao Tribunal de Justiça fluminense (TJRJ) sobre as investigações que miram o senador Flávio Bolsonaro no caso Queiroz.



Após a operação do MPRJ, a defesa do parlamentar entrou com um habeas corpus no Supremo para tentar suspender novamente as investigações

Fabrício Queiroz e a familiares de Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro.



A investigação mira suposto esquema de "rachadinha" no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), quando ele era deputado estadual. Na ação, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Flávio, a seu ex-assessor parlamentar

O senador se pronunciou nesta quinta-feira, por meio de um vídeo no YouTube, sobre os mandados de busca e apreensão. Segundo Flávio Bolsonaro,



Em dezembro de 2018, o jornal O Estado de S. Paulo revelou que um relatório do então Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) encontrou movimentações atípicas nas contas bancárias de Queiroz, por onde passou R$ 1,2 milhão, entre saques e depósitos. A troca de informações entre o Coaf e o MPRJ fez a ação ser paralisada por quatro meses por decisão tomada pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, em julho.



Fontes que acompanham o caso acreditam que as maiores chances de o senador obter uma vitória no Supremo e paralisar novamente as investigações seria durante o período do recesso, que ficará sob comando de Toffoli e do vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux até o final de janeiro.



Tanto Toffoli quanto Fux já deram - também durante o plantão do Supremo - liminares que beneficiaram o filho do presidente da República neste ano.

O Supremo concluiu no início deste mês o julgamento em que autorizou o amplo compartilhamento de informações da Receita Federal e do antigo Coaf (rebatizado de Unidade de Inteligência Financeira) sem necessidade de prévia autorização judicial.



Na ocasião, os ministros definiram que o repasse de dados sigilosos por órgãos de fiscalização e controle deve ser feito por meio de "comunicações formais" com o Ministério Público e a Polícia, e não por e-mails, por exemplo. Esse entendimento pode abrir margem para beneficiar o senador Flávio Bolsonaro.



Uma das questões levantadas pela defesa do parlamentar é justamente a comunicação por e-mail entre membros do Ministério Público do Rio (MP-RJ) e do Coaf, conforme destacado pelo ministro Gilmar Mendes ao dar uma liminar em setembro que paralisou as investigações de Flávio.