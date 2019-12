Traficantes da capital abastecem a cidade com fuzis

No Parque Belém, o traficante Helder da Silva, o HD, é apontado como chefe. Ele possui 13 anotações criminais pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma, receptação, roubo e associação para o tráfico.

Em agosto, Helder recebeu Thomaz Jhayson Vieira Gomes, o 3N, morto quatro meses depois, em ação operação policial. Na época, 3N era um dos principais procurados da polícia e atuava em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo investigação, 3N teria fortalecido o arsenal de Parque Belém, cedendo fuzis. Somente este ano, a polícia apreendeu 22 fuzis em Angra.

Uma outra comunidade com concentração de armas com alto poder bélico é Camorim Grande. O local é apontado como o principal centro do Comando Vermelho na região e de controle de Elmo Silva Lopes Junior, o Juninho Nazaré, chefe da facção. O Portal dos Procurados do Disque Denúncia afirma que ele é o líder do tráfico de Volta Redonda e Barra Mansa, no Sul Fluminense.