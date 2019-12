Vigilância no Verão: Operação já soma mais de 200 autuações em duas semanas

Rio - A operação Vigilância no Verão fechou a segunda semana, nesta quinta-feira, com quase 600 pontos comerciais inspecionados. Segundo a prefeitura, a ação já percorreu parte do Leme e de Copacabana, com 30 fiscais distribuídos em equipes conferindo as condições higiênico-sanitárias e estruturais de hotéis, restaurantes, clínicas e consultórios médicos, salões de beleza, óticas e estabelecimentos pets, entre outros. A operação - que segue até 15 de março, de terça à quinta, em áreas das zonas Sul e Oeste - resultou em 269 autuações por descumprimento de normas sanitárias, mas sem interdição ou o registro de infrações graves.



De acordo com os fiscais, em Copacabana, foram inspecionados os salões de beleza das ruas Bolívar 135, Xavier da Silveira 45 e Miguel Lemos 54, com três deles notificados por não validarem os processos de esterilização. Todos tinham os equipamentos necessários para a adequada higienização, mas os funcionários não tinham o conhecimento e a prática do uso correto.



“É muito importante recebermos essas orientações. Nem de longe imaginamos a real necessidade dessas informações para a preservação não só da saúde dos clientes, mas da nossa própria saúde”, disse Ana Lúcia Pinheiro, 32 anos, manicure de um dos salões inspecionados, que fez a capacitação em agosto deste ano.

Nos cursos ministrados por técnicos da Vigilância, são passados detalhes, dicas e conhecimentos em geral de boas práticas de higiene que são fundamentais para a redução de riscos à saúde e, consequentemente, a incidência de infrações e de interdições.



A Vigilância Sanitária também foi a óticas dos dois bairros para checar, por exemplo, se os óculos comercializados estão de acordo com o que é prescrito pelo médico.



“Conferimos tudo relacionado à higiene sanitária, como se o espaço está dentro do que é determinado pela Vigilância e se a licença sanitária está em dia”, explica a fiscal Marcia Andrea Mattos, lembrando que a partir deste ano, com a criação do Código Sanitário do município, o sanitário passou a ser obrigatório a todas as atividades econômicas realizadas na cidade.



Até março, a ação segue inspecionando academias de ginástica, centros de estética, quiosques e barracas de praia de ambulantes legalizados, entre outros pontos comerciais. Elaborado pela Coordenação de Fiscalização Sanitária, o planejamento reúne também profissionais das coordenações de Saúde, de Alimentos e de Engenharia. Além da rotulagem e armazenamento dos alimentos, eles conferem a manutenção de peças como ralos, lavatórios e sanitários, e até o uso de canudos plásticos, proibido no Rio por lei inédita aprovada em julho de 2018.



A prefeitura também disse que em hotéis da Avenida Atlântica, técnicos identificaram problemas pontuais no primeiro dia da ação - como a falta de climatização e a inadequação no gerenciamento de resíduos, que resultaram no reforço das orientações e na emissão de termos de intimação com ajustes e adequações a serem providenciados. A restauração com pintura de paredes de áreas destinadas aos funcionários, a substituição de ralos por modelos "abre e fecha" e a instalação de dispensadores foram algumas das orientações feitas pelos fiscais, que checaram ainda os laudos de potabilidade da água e da qualidade do ar. Na área de lazer de um dos hotéis, a equipe alertou para os avisos de segurança, que devem estar expostos de maneira mais visível na borda da piscina, de acordo com a Resolução 1.398/2008.