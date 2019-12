Rio - Dois policiais militares sofreram uma tentativa de roubo, na manhã deste sábado, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. Nenhum policial foi baleado na ação e um suspeito teria sido encontrado ferido no Hospital Getúlio Vargas, na Penha.

De acordo com a Polícia Militar, os PMs estavam em um carro, na Rua Vinte e Quatro de Maio, quando foram abordados por criminosos em um outro veículo. Houve confronto e o tiroteio foi registrado pelo aplicativo de violência OTT, por volta das 5h deste sábado.



Os criminosos fugiram a pé e um homem, suspeito de ter participado da tentativa de roubo, deu entrada no Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Ele não teve a identidade revelada e está sob custódia na unidade de saúde. O caso foi registrado na 26ª DP (Todos os Santos).