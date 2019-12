Criminosos roubam carga de alimentos em Santa Teresa

Rio - Um motorista de caminhão teve sua carga roubada na manhã deste sábado, em Santa Teresa. Ele não foi ferido pelos criminosos e chamou a polícia ao ser liberado com o veículo, na rua Soares Cabral, em Laranjeiras, na Zona Sul. O valor da carga, que seria de alimentos, não foi divulgado pela polícia, que investiga o caso com a equipe da 9ª DP (Santa Teresa).



Neste ano, pela primeira vez, o Instituto de Segurança Pública (ISP) fez um estudo inédito sobre o roubo de cargas no Estado do Rio. Com base no ano de 2018, os pesquisadores mapearam não somente as áreas de roubos, mas também os locais para onde as cargas são levadas. Para isso estudaram os 9.182 registros de ocorrência no período, verificando uma redução de 13,4% de casos, em relação ao ano anterior. Nesse levantamento apontaram que alimentos, justamente a carga roubada hoje em Santa Teresa, representa o principal alvo de roubo dos criminosos.



Bangu, na Zona Oeste da cidade, lidera os roubos com cerca de 30% das ocorrências; as favelas Vila Kennedy, Catiri, Vila Aliança, Vintém e Batam foram as áreas de destino das mercadorias roubadas.



O levantamento do ISP ajudará o governo na criação de um programa de segurança para fechar o acesso de caminhões e carros suspeitos a comunidades utilizadas como rota de quadrilhas de roubo de carga. A ideia é utilizar viaturas que irão parar caminhões nos principais acessos a favelas para onde as cargas são levadas com frequência, como o Complexo do Chapadão e Pedreira, na Zona Norte. Helicópteros e motos também serão usadas.