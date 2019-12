Lagoa: despoluição vai sair do papel

O aguardado projeto de despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, pode, enfim, virar realidade no próximo ano. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente acaba de reestruturar o plano, que agora inclui a recuperação ambiental da orla e reforço na fiscalização de lançamentos de esgoto no local, e conseguiu um parceiro de peso. A fundação R 20, criada pelo ator Arnold Schwarzenegger, que se dispôs a ajudar na captação internacional de recursos para o programa.

Segundo o secretário Bernardo Egas, a colaboração com a R 20 foi fechada na cúpula do clima COP 25, que ocorreu no início do mês, em Madri, na Espanha. "E é a primeira vez que um projeto contempla o conjunto da Lagoa e tem participação dos moradores. Antes, as ideias eram pontuais. Serão quatro etapas, sendo as três primeiras bancadas pela prefeitura, e começaremos a primeira em janeiro. As obras para o sistema de despoluição só iniciam após a captação completa dos R$ 100 milhões necessários", explicou.

"Queremos começar a captação com as empresas nacionais e internacionais em fevereiro para até julho iniciarmos as obras. Se eu não entregar todo o projeto até dezembro, quero ter iniciado a construção do sistema", acrescentou Egas, que se reuniu, ontem, com moradores da Lagoa para ouvir as demandas do bairro e detalhar o planejamento.

Para o morador Márcio Barbalat, de 54 anos, a despoluição é um grande sonho. "Moro há 20 anos aqui e as coisas mudaram muito. Deixamos de fazer piqueniques, de usar os pedalinhos, por conta do forte cheiro da Lagoa. É um cartão-postal que precisa ser tratado como tal", afirmou.

FLORESTA NA ZONA OESTE

Ainda na cúpula do clima COP 25, o secretário municipal de Meio Ambiente apresentou o programa Floresta da Zona Oeste. Este prevê a plantação de 116 mil mudas entre o Maciço do Gericinó e a Serra da Mendanha até o Maciço da Pedra Branca, Zona Oeste.

"Naquela região há a pior qualidade do ar da cidade do Rio, com ilhas de calor. Queremos resolver isso com o estímulo da biodiversidade por meio dessa floresta. Vamos entregar todo o plantio até o fim de 2020", prometeu Egas.