Condutores do MetrôRio vão se transformar em Papais Noéis no Natal

Rio - O MetrôRio preparou uma surpresa para os clientes que usarem o metrô nesta terça e quarta-feira. Os condutores estarão vestidos de Papai Noel durante as viagens. Ao todo, cerca de 30 condutores estarão paramentados com a tradicional roupa vermelha e gorro, nas três linhas do metrô.



Além disso, também haverá uma saudação especial em celebração ao Natal e ao Ano Novo. A mensagem será veiculada nos alto-falantes do interior dos trens, no início de cada viagem, a partir desta segunda-feira até o dia 31 de dezembro.



O condutor Leonardo Santana, de 32 anos, trabalha há um ano no MetrôRio e foi um dos primeiros a se voluntariar para a ação.



“Quando soube, não pensei duas vezes e logo falei ‘tô dentro’. É uma iniciativa que foge do cotidiano e da pressa de quem usa o metrô. Os passageiros vão ficar surpresos e as crianças vão adorar, pois elas são as maiores fãs dos condutores e do Papai Noel”, afirmou o colaborador da concessionária.