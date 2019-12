Veja o que abre e o que fecha neste feriado

Rio - O MetrôRio mantém operação especial na manhã de hoje (23) para a chegada do Papai Noel no Maracanã, no evento Natal Show de Bola, programado para terminar às 12h30. O horário de pico será estendido, com a circulação de trens extras e reforço nas bilheterias e segurança.



O sistema vai funcionar normalmente hoje (23) e amanhã (24), de 5h até a meia-noite e transferência entre as linhas 1 e 2 nas estações compartilhadas entre Botafogo e Central. No feriado do dia 25, segue o esquema de fim de semana, de 7h às 23h, e transferência na Estação Estácio.



Na Supervia, os trens metropolitanos funcionarão amanhã (24) com o esquema de sábado, e no dia 25 seguindo a operação de domingos e feriados. A Estação Central do Brasil terá acesso das 4h45 às 21h10 nesta terça-feira (24) e de 5h45 às 20h35 na quarta-feira (25). Algumas estações e acessos estarão fechadas. Confira a lista no site da Supervia.



O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) vai funcionar normalmente, com as três linhas operando até a meia-noite. Hoje (23), quinta-feira (26) e sexta-feira (27), os intervalos serão os de dias úteis, com o máximo de 7 minutos nos horários de pico. Nos dias 24 e 25, os horários serão os de fins de semana e feriados, com intervalos de 10 a 20 minutos. Como atração, o Papai Noel será o condutor de um dos trens amanhã (24).



Atrações turísticas



O Trem do Corcovado, que leva ao Cristo Redentor, está com funcionamento de alta temporada, com ingressos a R$ 82 inteira. As saídas são a cada meia hora, de 8h às 19h, todos os dias.



O Bondinho do Pão de Açúcar vai fechar a bilheteria às 15h50 de amanhã (24), com a última subida da Praia Vermelha para o Morro da Urca às 16h e a última descida às 17h. No dia 25, o parque e a bilheteria abrirão às 9h, com subida do primeiro teleférico às 9h10. Para os mais animados e com melhores condições físicas, é possível chegar gratuitamente ao Morro da Urca por uma trilha com acesso pela Pista Cláudio Coutinho.