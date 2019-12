Com previsão de chuva forte, Rio entra em estágio de mobilização

Rio - A cidade do Rio entrou em estágio de mobilização às 13h40 desta segunda-feira, devido à previsão de chuva forte, com raios, para a próxima hora. O radar meteorológico do Sumaré detecta núcleos de chuva moderada a forte, com raios, no Médio Paraíba e no Centro Sul Fluminense, com deslocamento rápido para a capital.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, nesta segunda-feira (23/12), uma frente fria deve se deslocar pelo oceano e manter o tempo instável na cidade do Rio de Janeiro. Desta forma, o céu ficará nublado a encoberto com previsão de chuva fraca a moderada isolada pela manhã e chuva moderada a forte no período tarde e noite. As temperaturas estarão em declínio em relação ao dia anterior, com mínima de 21°C e máxima de 31°C.

Segundo o Alerta Rio, até terça-feira (24/12), com a passagem de uma frente fria e, na sequência, com o transporte de umidade do mar para o continente, continuarão existindo condições para chover de moderado a forte em qualquer horário, mas principalmente entre as tardes de segunda e terça-feira (um período inteiro de 24h).

É importante destacar que ainda está previsto um alto acumulado médio de chuva de 70mm, que pode cair até a tarde de terça-feira. Vale explicar que essa quantidade de chuva pode se distribuir ao longo deste período ou ocorrer em forma de pancadas, com um grande volume de chuva caindo em um curto período de tempo. Em ambos os casos, a previsão é de chuva moderada a forte dentro dessas 48h.

Entre quarta-feira (25/12) e sexta-feira (27/12), o tempo voltará a ficar estável, com céu predomínio de céu parcialmente nublado e sem chuva. As temperaturas voltarão a subir aos poucos.