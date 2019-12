Rio - A Lamsa fará nesta semana a limpeza do sistema de drenagem da Linha Amarela, entre os viadutos que passam sobre a Estrada Adhemar Bebiano, na altura de Del Castilho, e a Rua Amaro Cavalcante, na altura do Méier, num total de nove quilômetros. A ação faz parte do programa permanente de conservação e manutenção da rodovia.



A concessionária também promoverá o recapeamento asfáltico em mais 1.600 metros, em Jacarepaguá, na pista em direção à Ilha do Fundão, entre os km 9 e 11. O serviço será feito de noite e de madrugada, recomendando-se atenção aos motoqueiros para o desnível causado pela fresagem no trecho.



Além disso, haverá capina, limpeza de passarelas e varrição mecanizada (também no período noturno).