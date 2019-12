Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realiza nesta segunda-feira (23), mais uma ação especial de ordenamento no Méier, na Zona Norte. Agentes de diversos órgãos municipais, com o apoio das polícias Civil e Militar, atuam na fiscalização de irregularidades no comércio, trânsito e transportes, entre outras. Esta é a segunda grande ação no bairro neste mês.



Com integração da Subsecretaria de Operações (Subop) da Seop, a força-tarefa conta com equipes da Guarda Municipal e das coordenadorias de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer) e Especial de Transporte Complementar (CETC), órgãos da própria secretaria; das coordenadorias de Controle Urbano (CCU) e de Licenciamento e Fiscalização (CLF), ligadas à Secretaria Municipal de Fazenda; da Subsecretaria de Vigilância Sanitária; e das polícias Civil e Militar.



Histórico

No último dia 3, outra ação conjunta da Seop no Méier resultou na apreensão de 1.455 itens do comércio irregular no entorno da estação da Supervia do bairro e na Rua Dias da Cruz. Também foram recolhidos 151 quilos de doces e 330 quilos de frutas e pães. Os alimentos foram doados para a instituição de caridade Sodalício da Sacra Família, na Tijuca. Ao todo, foram fiscalizados 24 ambulantes, três deles multados.

Ainda no comércio, estabelecimentos foram inspecionados pela Vigilância Sanitária, que autuou um deles. Já no trânsito, 11 veículos foram autuados por irregularidades, como ausência do uso do cinto de segurança e celular ao volante; um táxi com seguro vencido foi lacrado; dez vans e kombis do transporte complementar de passageiros foram autuadas; e três veículos removidos: dois por estacionamento irregular e uma van pirata. Na ocasião, nove pessoas em situação de rua foram atendidas.