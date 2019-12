Cerca de 2 milhões de veículos passarão pela Linha Amarela nas festas de fim de ano

Rio - A Linha Amarela terá um esquema de operação especial para a saída do Rio de Janeiro durante as festas de fim de ano. A Lamsa, concessionária que administra a rodovia, estima que aproximadamente 2 milhões de veículos passem pela via expressa entre o Natal e o Réveillon. O planejamento contará com 19 veículos de apoio, incluindo oito para atendimento mecânico e duas ambulâncias.



O esquema também terá a participação de cerca de 170 funcionários no atendimento aos clientes na praça de pedágio e ao longo da rodovia, além de informações nos painéis de mensagens sobre condições de trânsito e meteorológicas em toda a pista.



Diante da previsão de chuvas para a cidade, a Lamsa recomenda cautela na direção. Para garantir que a pista esteja livre da formação de bolsões d’água, a concessionária inspeciona o sistema de drenagem da rodovia semanalmente. Nas semanas anteriores ao Natal e ao réveillon, a empresa verificou quase 15 quilômetros de bueiros e dutos para recolhimento de águas pluviais.



Em caso de pane ou acidente, os condutores poderão acionar gratuitamente o socorro mecânico ou médico pelo telefone 0800-0242-355. Os usuários também podem acompanhar as condições de trânsito na Linha Amarela, em tempo real, pelo Twitter, em @LinhaAmarelaRJ.