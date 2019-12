Operação no Caju tem um fuzil apreendido e suspeito morto

Rio - Uma operação do Bope terminou com a morte de um suspeito e a apreensão de uma arma no Caju, Zona Portuária do Rio, nesta segunda-feira. Um fuzil AK-47 cal. 7.62 foi apreendido, divulgou a Polícia Militar por meio de sua conta no Twitter.

O suspeito que portava o armamento foi ferido, socorrido ao Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu, diz a nota.

A ação tinha como objetivo reprimir o crime organizado na Comunidade do Caju, na Zona Portuária da cidade. Durante as incursões, criminosos armados atiraram contra os policiais e houve confronto, segundo a PM.

A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada para registro do caso.