Foragido da Justiça da Bahia é preso por roubar moto na Zona Norte do Rio

Rio - Thiago Guilherme Gomes dos Santos, conhecido pelo apelido de "Baiano do Andaraí" foi preso, na tarde desta segunda-feira, por policiais da 18° DP (Praça da Bandeira). Segundo a polícia, o homem roubou uma moto na região da Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio.

Ainda de acordo com a PM, Thiago tem uma mandado de prisão em aberto no estado da Bahia, emitido pela 1ª Vara de Eunápolis, por roubar uma Agência dos Correios no ano de 2014. Ele foi condenado a 7 anos e dois meses, mas fugiu para o Rio.

Aqui, começou a trabalhar como auxiliar de serviços gerais em uma igreja na Tijuca. Entretanto, segundo a polícia, continuou praticando crimes. O preso foi encaminhado para o Serviço de Polícia Interestadual (Polinter).