Rio - A pista Central da Avenida Brasil segue interditada, no sentido centro, por conta do tombamento de um caminhão. O acidente aconteceu às 2h46 desta terça-feira. O veículo ainda permanece no local e agentes de trânsito auxiliam o tráfego na via.

De acordo com o Corpo de Bombeiros apenas uma pessoa foi atendida no local e liberada. A pista lateral chegou a ser interditada por cerca de 40 minutos, mas já foi reaberta. As retenções começam a partir de Guadalupe.