Rio - Na manhã desta terça-feira, no Plantão Judiciário, a Comlurb conseguiu liminar para que a empresa Colares mantenha a coleta regular de lixo na Zona Oeste do Rio. A empresa tinha cortado pela metade a coleta na região. A multa, caso a coleta não seja normalizada, é de R$ 20 mil por dia.



Apesar dos garis serem funcionários da Comlurb, os caminhões e motoristas são terceirizados pela Prefeitura do Rio.



Segundo a Colares, a Comlurb deve R$ 16,5 milhões. Porém, a empresa municipal diz que somente um mês está atrasado e que venceu no dia 5 de dezembro.



Na decisão liminar, a juíza Soraya Pina Bastos citou que a "ausência ou deficiência na coleta de lixo afeta diretamente o direito à saúde".