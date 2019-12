Rio - As zonas Norte e Oeste tem previsão de moderada a forte nas próximas horas, informou o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR).

Ainda de acordo com o órgão, o município do Rio entrou em estágio de mobilização às 14h20 desta terça-feira (24), devido à atuação de núcleos de chuva moderada a forte sobre os maciços da Tijuca e do Mendanha. Estes núcleos permanecem parados sobre estas regiões.



Segundo a Prefeitura, em caso de chuvas fortes, a população deve evitar o deslocamento e permanecer em local seguro, sem forçar a passagem por áreas alagadas.