Policial de folga reage a arrastão na Avenida Brasil, mata um suspeito e fere outro

Rio - Um arrastão na Avenida Brasil terminou com um suspeito morto e outro baleado na tarde desta terça-feira. Um policial militar do Batalhão de Choque que estava de folga reagiu à ação dos criminosos na altura do viaduto da Avenida Pastor Martin Luther King, em Acari, na Zona Norte do Rio.



O suspeito que sobreviveu foi socorrido por equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

Com os criminosos, foram apreendidas uma réplica de pistola e uma moto. A Delegacia de Homicídios foi acionada para o local.