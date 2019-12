Polícia vai investigar vídeo de bandido apontando arma para viatura da PM

Rio - A Polícia Militar está analisando um vídeo divulgado nas redes sociais onde aparece um homem armado com uma pistola apontando para uma viatura estacionada em uma praça movimentada. Segundo informações, a imagem foi feita no bairro Barro Vermelho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A data do registro não foi confirmada.



No vídeo, que dura cerca de 20 segundos, o homem armado está dentro de um carro não identificado e, ao som de um funk proibidão, diz a seguinte frase: "Frontiezinha lá na praça, lá no DPO. Na Praça do Barro Vermelho".



De acordo com a PM, a viatura, estacionada na frente do DPO, é usada por policiais do 7º BPM (São Gonçalo). Há pelo menos uma semana o patrulhamento foi intensificado na região, por conta de uma ação policial que resultou na morte de um traficante no morro do Galão, no último dia 16.



Ainda segundo a PM, o vídeo é analisado pelo setor de inteligência do batalhão de São Gonçalo. "Comprovada a veracidade, a PM vai tomar as providências necessárias para identificar e prender os responsáveis".

Your browser does not support the video tag.